Не опозорился, а выиграл: как конфуз помог Меньшову получить роль Миронова

Когда в 1987 году режиссер Геральд Бежанов приступал к съемкам фильма «Где находится нофелет?» по сценарию Анатолия Эйрамджана, исполнители главных ролей уже были определены. Сценарист мечтал, чтобы Павла сыграл Александр Панкратов-Черный а обаятельного Геннадия — Андрей Миронов. Но последний отказался от предложения. По словам актера, ему уже надоело играть одинаковых ловеласов. Андрей договорился с Панкратовым-Черным поменяться героями, на что тот охотно согласился. Такую рокировку допустили и создатели фильма.

Миронов уехал на гастроли в Латвию, съемки должны были начаться после его возвращения. Но в дело вмешалась судьба: в буфете Дома кино Анатолий Эйрамджан случайно увидел Владимира Меньшова. Тот уронил эклер в чашку кофе и неловко, тихо ругаясь себе под нос, пытался аккуратно его достать. Сценарист тут же понял, что таким и должен быть Павел в фильме. На предложение Анатолия актер сразу согласился.

Что же касается Андрея Миронова, то ему так и не суждено было узнать о потере роли. В Риге прямо на спектакле у него случился разрыв аневризмы, и он скончался.