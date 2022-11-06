Не один человек, а разные: звезд Голливуда стало невозможно отличить друг от друга

Порой, глядя на большой экран, не сразу можно понять, кто именно из звезд Голливуда оказался на съемочной площадке на этот раз. Все потому, что многие актеры как две капли воды похожи друг на друга.

В качестве примера можно привести Джейми Прессли и Марго Робби. В Сети этих артисток даже прозвали близнецами, хотя на самом деле между ними нет никакой родственной связи. А вот типаж у актрис действительно один: натуральный блонд, серо-голубые глаза. Одинаковые у них и черты лица, из-за чего напрашивается вывод о том, что режиссеры приглашают звезд в свои проекты не только из-за их таланта, но и из-за соответствия феномену так называемой модной красоты.

Подобные примеры есть и среди актеров-мужчин. Далеко не всегда, глядя на Тома Харди и Логана Маршалла-Грина, понимаешь, что это не один, а два разных человека. Удивлению зрителей не было предела, когда они вдруг увидели Харди в эпизодах картины «Человек-паук: Возвращение домой». А удивляться не стоило: это был вовсе не Том, покоривший вершину голливудского Олимпа, а Маршалл-Грин, которому режиссеры отдают роли исключительно второго плана.