Назвать пухляшом из КВН язык не повернется: все восхищаются преображением Колчина

Популярный комик Дмитрий Колчин начинал свой творческий путь как участник команды КВН «СОК». Пухлощекий артист был любимчиком Александра Маслякова, а зрители были покорены его безграничным обаянием. Но сегодня Колчина не узнать: из «кругляша» он превратился в настоящего брутала.

Совсем недавно 41-летний Дмитрий поделился фотографией в своих соцсетях, на которой он предстал в новом образе. Судя по всему, артист перевоплотится в криминалитета. Теперь у Колчина брутальная борода, которая придает актеру суровый вид. Преображение комика пришлось многим по вкусу, и теперь назвать его пухляшом не повернется язык.

«Кто этот мужчина?», «Вы прекрасны», — написали фолловеры знаменитости.

После КВН Колчин вполне успешно «переключился» на кино. Его можно увидеть в картинах «Нулевой пациент», «Модный синдикат», «Все хорошо», «Большая игра» и в других. Всего на счету комика свыше 20 ролей в фильмах и сериалах.