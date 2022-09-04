Назван самый позорный ремейк советского кино: на него потратили 100 млн
Алла Сурикова не смогла повторить свой успех.
В 1987 году на экраны вышел фильм «Человек с бульвара Капуцинов», ставший любимым вестерном светских зрителей. Звездные роли в картине Аллы Суриковой сыграли Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Табаков и Николай Караченцов. А в начале «нулевых» фанатам ленты стало известно, что Сурикова собирается повторить свой успех.
В 2009 году состоялась премьера комедии «Человек с бульвара КапуциноК». Сюжет был посвящен Маше, внучке Джонни Феста. Главные роли в ленте исполнили Мария Миронова, Елизавета Боярская, Алексей Булдаков, Алексей Панин. Зрители разгромили фильм в пух и прах, назвав его самым позорным ремейком советского кино.
Претензии вызвали повороты сюжета, диалоги, постановка драк и натянутый юмор. Лента получила рекордно низкие рейтинги и провалилась в прокате. По данным журнала «Советское кино», при бюджете в 108 млн рублей на кассовых сборах были получены скромные 500 тысяч. И, судя по всему, зрители до сих пор жалеют о потраченных деньгах на билеты.
«Такое „кино“ советская цензура не пропустила бы», «Не припомню ни одного удачного ремейка», «После развала СССР так и не смогли снять ни одной комедии», «Жалко, что и название шедевра трогают», — обсуждают комментаторы в Сети.