Назван самый позорный ремейк советского кино: на него потратили 100 млн

В 1987 году на экраны вышел фильм «Человек с бульвара Капуцинов», ставший любимым вестерном светских зрителей. Звездные роли в картине Аллы Суриковой сыграли Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Табаков и Николай Караченцов. А в начале «нулевых» фанатам ленты стало известно, что Сурикова собирается повторить свой успех.

В 2009 году состоялась премьера комедии «Человек с бульвара КапуциноК». Сюжет был посвящен Маше, внучке Джонни Феста. Главные роли в ленте исполнили Мария Миронова, Елизавета Боярская, Алексей Булдаков, Алексей Панин. Зрители разгромили фильм в пух и прах, назвав его самым позорным ремейком советского кино.

Претензии вызвали повороты сюжета, диалоги, постановка драк и натянутый юмор. Лента получила рекордно низкие рейтинги и провалилась в прокате. По данным журнала «Советское кино », при бюджете в 108 млн рублей на кассовых сборах были получены скромные 500 тысяч. И, судя по всему, зрители до сих пор жалеют о потраченных деньгах на билеты.