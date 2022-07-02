«Парад глупости и пошлости»: Пугачевой прилетело за подлый обман

Недоброжелателей Аллы Пугачевой можно выстраивать в ряд, но одного из них она нажила себе собственными стараниями. Все из-за желания попробовать себя в новом амплуа.

В фильме «Женщина, которая поет» артистка представила несколько написанных ею песен, выдав их за творение несуществующего композитора. Чтобы получить беспристрастную оценку редакции «Мосфильма», имевшую на нее зуб из-за скандальной репутации, а заодно разжалобить создателей ленты, Алла Борисовна сфотографировала себя загримированной под мужчину — выдуманного ею Бориса Горбоноса.

«В Горбоноса поверили. Потом созналась, и рядом с фамилией Александра Зацепина в титрах появилась моя», — цитирует звезду «Культурология ».

Зацепин на обман отреагировал бурно: в ярости он отказался продолжать работу над фильмом, перестал разговаривать с Пугачевой и отдал написанные для нее песни другой артистке. Позже сам режиссер картины называл свое творение с Примадонной в главной роли «парадом глупости и пошлости», но зрители приняли ее на ура, оправдав расчет исполнительницы.

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