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Навка поставила точку в слухах о разводе: хватило одной фразы

2 августа 2022 11:35
Навка поставила точку в слухах о разводе: хватило одной фразы

Спортсменка привлекла внимание к своей личной жизни.

Татьяна Навка прокомментировала слухи о разводе с Дмитрием Песковым. Ранее появилась информация, что супруги намерены расстаться в самое ближайшее время.

Поводом для подобных домыслов стали редкие выходы в свет знаменитой семьи. Как предположили фанаты, Навка и Песков перестали появляться вместе потому что переживают тяжелые времена и даже планируют подать документы на развод. Однако, по словам спортсменки, эта информация не является правдой. Как отметила сама Навка, она считает такие новости только слухами и не намерена их обсуждать.

«Не спрашивайте меня по поводу сплетен», — заявила фигуристка порталу Blitz+.

Отметим, что мужем и женой Навка и Песков стали в 2015 году после нескольких лет отношений. За годы совместной жизни супруги воспитали дочь Надежду, которая появилась на свет за год до их свадьбы.

Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: посмотрите, что с ней стало

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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