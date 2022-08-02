Навка поставила точку в слухах о разводе: хватило одной фразы

Татьяна Навка прокомментировала слухи о разводе с Дмитрием Песковым. Ранее появилась информация, что супруги намерены расстаться в самое ближайшее время.

Поводом для подобных домыслов стали редкие выходы в свет знаменитой семьи. Как предположили фанаты, Навка и Песков перестали появляться вместе потому что переживают тяжелые времена и даже планируют подать документы на развод. Однако, по словам спортсменки, эта информация не является правдой. Как отметила сама Навка, она считает такие новости только слухами и не намерена их обсуждать.

«Не спрашивайте меня по поводу сплетен», — заявила фигуристка порталу Blitz+.

Отметим, что мужем и женой Навка и Песков стали в 2015 году после нескольких лет отношений. За годы совместной жизни супруги воспитали дочь Надежду, которая появилась на свет за год до их свадьбы.

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