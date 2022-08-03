Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: вот что с ней стало

В 2005 году в витринах книжных магазинов России появилась книга Casual, которая мгновенно стала бестселлером. Оксана Робски иронично описывала жизнь рублевских жен олигархов, хотя по сути сама являлась одной из них. Издание несколько лет подряд било рекорды продаж и было удостоено премии «Национальный бестселлер», а имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х годах.

Спустя несколько лет Робски вместе с Ксенией Собчак выпустила книгу «Zамуж за миллионера», которая должна была стать путеводителем для девушек, мечтающих оказаться в особняках элитных подмосковных поселков. Но былую популярность Оксане эта работа не принесла. Она написала еще пять книг, а после эмигрировала из России в США.

В 2015 году она вышла замуж в шестой по счету раз, а через пару лет вернулась на родину. Теперь Оксана предпочитает вести закрытый образ жизни, редко выходя на связь с поклонниками. Судя по ее соцсетям, свободное время она проводит в путешествиях по всему миру. В 2018 году Робски стала бабушкой: бурная жизнь светской львицы окончательно осталась в прошлом. А в апреле этого года у 54-летней бывшей обитательницы Рублевки родился уже второй внук.