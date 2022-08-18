Набрал вес и лишился дома: вот как сейчас живет прервавший молчание Светлаков

Вот уже несколько месяцев Сергей Светлаков ведет закрытый образ жизни. Актер не рассказывает о себе в социальных сетях и не отвечает на вопросы СМИ. Некоторые фанаты даже предполагали, что артист эмигрировал за границу, однако не так давно он нарушил молчание, чем удивил поклонников.

Сначала телеведущий признался, что решил избавиться от своего дома в Юрмале. Светлаков продал недвижимость, как отмечают СМИ, практически вдвое дороже, но теперь вряд ли сможет видеться с коллегами на рижском заливе.

Теперь же артист в своем Telegram-канале поделился и творческими планами. Как оказалось, не так давно он начал снимать сериал в Тверской обрасти в жанре «пародии на расследование». Рассказ о проекте он сопроводил собственным портретом, которым взбудоражил поклонников. Как оказалось, Светлаков за месяцы отсутствия набрал лишние килограммы, поэтому теперь его с трудом можно узнать.

При этом знаменитость предпочел оградить себя от внимания поклонников. Артист полностью отключил возможность комментировать свои публикации и таким образом хоть как-нибудь общаться с пользователями Сети.