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На роду написано: эти 4 знака Зодиака доживут до глубокой старости

9 июля 2022 07:00
На роду написано: эти 4 знака Зодиака доживут до глубокой старости

Названы главные долгожители в зодиакальном круге.

Согласно последним исследования, средняя продолжительность жизни в мире растет – сейчас она поднялась до 70 лет. Тем не менее людей, которым посчастливилось дожить до своего 100-летнего юбилея, по-прежнему не так много. Астрологи убеждены, что на количество прожитых лет влияют не только гены, здоровье, условия жизни и труда, но и знак зодиака. Они перечислили четыре знака, которых по праву можно назвать главными долгожителями в гороскопе.

Телец

Люди, появившиеся на свет под знаком Тельца, очень часто чувствуют себя моложе своего биологического возраста. Они полны энергии и сил, что, кстати, сказывается и на их внешнем виде – когда люди слышат, сколько лет исполнилось тому или иному Тельцу на самом деле, сильно удивляются. В чем же секрет их долголетия и цветущего вида?

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Все дело в том, что представители земного знака правильно питаются, соблюдают режим дня, а также прибегают к регулярным физическим нагрузкам.

Дева

Представители этого знака зодиака ведут здоровый образ жизни. Они избегают вредных привычек и неправильного питания, регулярно проходят медицинский осмотр в целях профилактики, придерживаются целого ряда других правил, позволяющих сохранить прекрасное самочувствие на долгие годы. Девы так много знают о ЗОЖ, что, пожалуй, могли бы читать лекции на эту тему или проводить тематические тренинги.

Они с удовольствием дают окружающим советы по этой теме.

Рак

Рожденные под знаком Рака также могут похвастаться большей продолжительностью жизни, чем у их соседей по гороскопу. Их секрет долголетия удивительно прост: представители водного знака с молодости начинают беречь свое здоровье, питаться полезными продуктами, активно, но без особого фанатизма заниматься спортом. Они не питают склонности к вредным привычкам, шумным вечеринкам до утра предпочитают уютный вечер с домочадцами и здоровый сон.

Неудивительно, что их здоровье гораздо крепче, чем у кого-либо еще.

Скорпион

Уроженцы водного знака по своей натуре – настоящие бойцы и лидеры. Они с раннего возраста занимаются различными видами спорта, которые помогают им закалить не только тело, но и дух. Столкнувшись с каким-нибудь недугом, Скорпионы не опускают руки, а направляют все свои силы на борьбу с заболеванием.

Свой боевой настрой представители знака сохраняют до самой старости, а живут они долго – на радость своим близким.

Елена Королева
Елена Королева
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