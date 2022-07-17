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3 женщины Зодиака, которых обходят стороной мужчины

17 июля 2022 17:00
3 женщины Зодиака, которых обходят стороной мужчины

Астрологи выяснили, представительницам каких знаков сложнее всего устроить свою личную жизнь.

Красивая, успешная, умная – кажется, что у женщины, наделенной этими и другими достоинствами, не должно быть отбоя от поклонников. Однако даже самых идеальных, на первый взгляд, девушек представители сильного пола стараются обходить стороной. Причина кроется в расположении звезд – дамы, появившиеся на свет под некоторыми знаками зодиака, на подсознательном уровне отталкивают мужчин своими причудами и сложным характером. Рассказываем, кто же обречен на неудачи в личной жизни.

Рак

Девушки, рожденные под водным знаком зодиака, мечтают о том, чтобы их романтическая история была точь-в-точь как сценарий любимого турецкого сериала. Страсть, разлука, ссоры и примирения – все это будоражит воображение романтичных женщин-Раков.

Поэтому они ждут от поклонников пылких жестов и ужасно расстраиваются, когда этого не происходит.

Вот и сидит барышня-Рак одна-одинешенька, потому что никто из ухажеров не соответствует ее высоким требованиям и нереалистичным ожиданиям. Астрологи рекомендуют им спуститься с небес на землю и научиться ценить свою жизнь такой, какая она есть – без киношных штампов.

Дева

Жизнь рядом с женщиной-Девой похожа на сказку – она всегда придет избраннику на помощь, поддержит в трудную минуту и обеспечит надежный тыл, пока глава семьи зарабатывает деньги. Но чтобы попасть в эту сказку, мужчине придется пройти через множество испытаний – а что вы думали, фейсконтроль у Девы очень жесткий.

Прежде чем решить, а нужны ли ей отношения с вот этим конкретным мужчиной, она заставит его пройти огонь, воду и медные трубы.

К сожалению, многие кандидаты еще на первом этапе решают сделать ноги от такой требовательной дамы и исчезают на горизонте – к досаде ничего не понимающей Девы.

Водолей

"Свободу, свободу, ах, дайте свободу", – могли бы распевать девушки-Водолеи вслед за героиней советского мультфильма. Представительницы воздушного знака больше всего на свете ценят свою независимость.

Поэтому романтические отношения представляют для них интерес только в тех случаях, когда в паре партнер уступает им первую скрипку.

Вот только для большинства мужчин такое положение дел абсолютно неприемлемо – они не хотят находиться под каблуком у своенравной женушки. Как только представители сильного пола понимают, с кем связались, спешат исчезнуть из ее жизни.

Елена Королева
Елена Королева
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