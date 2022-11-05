Мужчины сходили с ума: куда сейчас пропала и как выглядит пышногрудая красотка из «Зайцев+»

Наталья Костенева прославилась благодаря роли сексапильной Насти в сериале «Зайцев+1», однако в последние годы пропала с экранов.

Костенева дебютировала в кино еще в начале нулевых – ее можно увидеть в фильме «Благословите женщину», а также в сериале «Счастливы вместе». За свою карьеру актриса снялась в двух десятках проектов, последний из которых – комедия «Одной левой» 2015 года.

Сегодня Наталье Костеневой 37 лет.

Актриса уже несколько лет счастлива в браке с Вадимом Жирновым – детей у пары нет. Также Костенева занимается живописью и охотно делится своими работами в соцсетях. На личных фото артистка выглядит загадочной особой, совсем не похожей на красотку из «Зайцева».