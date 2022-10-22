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Киноафиша Статьи Можно запросто влюбиться: дочь Порошиной и Куценко произвела фурор

Можно запросто влюбиться: дочь Порошиной и Куценко произвела фурор

22 октября 2022 08:30
Можно запросто влюбиться: дочь Порошиной и Куценко произвела фурор

Взяла лучшее от звездных родителей.

Первым, неофициальным супругом Марии Порошиной стал актер Гоша Куценко. Пара была вместе пять лет и успела обзавестись дочерью Полиной.

Сейчас Полине Куценко 26. Девушка пошла по стопам родителей – она окончила Театральный институт им. Щукина, играет в кино и в театре. Видео с дочерью произвело настоящий фурор в соцсетях Порошиной – подписчики звезды удивлялись, какая красавица выросла в звездной семье.

«Очень приятная девочка», «Вся в своих талантливых родителей, при этом с чутким и искренним сердцем и душой», «Красивая девушка и очень красивый голос», «Открытая и очень естественная! Просто умничка!», «Удивительно! Одновременно похожа и на маму, и на папу! Красавица!», – писали восхищенные поклонники.

Можно запросто влюбиться: дочь Порошиной и Куценко произвела фурор
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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