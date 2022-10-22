Можно запросто влюбиться: дочь Порошиной и Куценко произвела фурор

Первым, неофициальным супругом Марии Порошиной стал актер Гоша Куценко. Пара была вместе пять лет и успела обзавестись дочерью Полиной.

Сейчас Полине Куценко 26. Девушка пошла по стопам родителей – она окончила Театральный институт им. Щукина, играет в кино и в театре. Видео с дочерью произвело настоящий фурор в соцсетях Порошиной – подписчики звезды удивлялись, какая красавица выросла в звездной семье.