Можно запросто влюбиться: дочь Порошиной и Куценко произвела фурор
Взяла лучшее от звездных родителей.
Первым, неофициальным супругом Марии Порошиной стал актер Гоша Куценко. Пара была вместе пять лет и успела обзавестись дочерью Полиной.
Сейчас Полине Куценко 26. Девушка пошла по стопам родителей – она окончила Театральный институт им. Щукина, играет в кино и в театре. Видео с дочерью произвело настоящий фурор в соцсетях Порошиной – подписчики звезды удивлялись, какая красавица выросла в звездной семье.
«Очень приятная девочка», «Вся в своих талантливых родителей, при этом с чутким и искренним сердцем и душой», «Красивая девушка и очень красивый голос», «Открытая и очень естественная! Просто умничка!», «Удивительно! Одновременно похожа и на маму, и на папу! Красавица!», – писали восхищенные поклонники.