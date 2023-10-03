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«Может скрутить живот»: невероятно, но эти странные продукты были популярны в 90-е

3 октября 2023 09:30
«Может скрутить живот»: невероятно, но эти странные продукты были популярны в 90-е

Сейчас их не найти в магазинах.

Современные россияне искренне заботятся о своем рационе. Многие сознательно отказываются от вредных продуктов, другие же внимательно изучают состав в поисках только натуральных ингредиентов.

А вот еще несколько десятилетий назад подобными процессами народ не увлекался. Популярными были такие странные товары, которые сейчас никому не придет в голову употреблять в пищу.

Достаточно вспомнить растворимые напитки Invite. Если залить порошок из яркой пачки 2 литрами воды, то получалось что-то среднее между соком и газировкой. А самые отчаянные обходились без жидкости, просто высыпая крупинки на язык. Такое угощение даже выставляли на праздничный стол. Никакой пользы подобный напиток не приносил, а для некоторых оборачивался пищевыми отравлением.

Спорным было и быстрорастворимое какао Cola Cao. Создатели рекламы рекомендовали его детям, однако никаких натуральных ингредиентов в составе не было.

Тоже самое можно сказать и о жвачке Shock. Она отличалась от аналогичных товаров ядреным вкусом за счет лимонного сиропа внутри. От него у людей буквально передергивало лицо.

«Ее точно нельзя было жевать на голодный желудок, так как может скрутить живот», — припоминают комментаторы в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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