«Может скрутить живот»: невероятно, но эти странные продукты были популярны в 90-е
Сейчас их не найти в магазинах.
Современные россияне искренне заботятся о своем рационе. Многие сознательно отказываются от вредных продуктов, другие же внимательно изучают состав в поисках только натуральных ингредиентов.
А вот еще несколько десятилетий назад подобными процессами народ не увлекался. Популярными были такие странные товары, которые сейчас никому не придет в голову употреблять в пищу.
Достаточно вспомнить растворимые напитки Invite. Если залить порошок из яркой пачки 2 литрами воды, то получалось что-то среднее между соком и газировкой. А самые отчаянные обходились без жидкости, просто высыпая крупинки на язык. Такое угощение даже выставляли на праздничный стол. Никакой пользы подобный напиток не приносил, а для некоторых оборачивался пищевыми отравлением.
Спорным было и быстрорастворимое какао Cola Cao. Создатели рекламы рекомендовали его детям, однако никаких натуральных ингредиентов в составе не было.
Тоже самое можно сказать и о жвачке Shock. Она отличалась от аналогичных товаров ядреным вкусом за счет лимонного сиропа внутри. От него у людей буквально передергивало лицо.
«Ее точно нельзя было жевать на голодный желудок, так как может скрутить живот», — припоминают комментаторы в Сети.