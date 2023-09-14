«Моя дочка»: настоящим отцом Орбакайте оказался Моисеев

Борис Моисеев до конца своих дней так и не успел обзавестись семьей. За наследство певца сражались его брат и концертный директор, ведь исполнитель не оставил официальных детей. Но одну девушку он всю жизнь называл дочерью.

В интервью прессе Моисеев открыто говорил, что у него имеется дочь. Ее имя выяснилось неожиданно. Когда Бориса Михайловича спросили, был ли он на юбилейном концерте Кристины Орбакайте, музыкант радостно заявил:

«Да, моя дочка!»

С самого детства он проводил с девушкой намного больше времени, чем родной отец Миколас Орбакас. На нее Моисеев расходовал нерастраченные родительские чувства, да и сама певица была привязана к другу семьи.

Поразительно, что Кристина не явилась на похороны названного отца почтить его память. Артистка прибыла лишь после официальной церемонии, чтобы избежать обилия прессы.