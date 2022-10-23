Морщины и огромные синяки под глазами: как сейчас на самом деле выглядит 47-летняя Джоли

Актриса Анджелина Джоли была настоящим секс-символом в нулевые, ее имя стало синонимом красоты и сексуальности. Однако Джоли давно не та Лара Крофт из фильма 2001 года.

Артистку запечатлели на концерте популярной итальянской группы Måneskin, куда звезда пришла вместе с дочкой Шайло. 16-летняя Шайло и ее мама подпевали песням группы и веселились. Однако поклонники обратили внимание, что на шоу Анджелина выглядит уставшей. Актриса заметно постарела и стала похожа на обычную женщину «за 40».

Однако болезненному виду Джоли есть объяснение.

Не стоит забывать, через что прошла знаменитость. Артистка родила троих детей – и воспитала еще троих приемных. Анджелина пережила несколько серьезных операций: в 2013 году ей удалили родные молочные железы из-за высокого риска развития рака груди, а в 2015-м у актрисы были удалены и яичники.