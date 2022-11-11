Мало кто знает, что у Анджелины Джоли есть брат: от их сходства просто жуть берет

Имя Анджелины Джоли известно на весь мир. Но мало кто знает, что у именитой артистки есть старший брат Джеймс Хейвен Войт, с которым они поразительно похожи. Близкий родственник Джоли мог стать звездой экрана, но судьба распорядилась иначе.

Джеймс занимался в актерской школе и подавал большие надежды. Но в итоге он выбрал работу директором у своей сестры. К слову, Джеймс и Анджелина с раннего детства были очень дружны и много времени проводили вместе. Отчасти брат заменил Джоли отца, известного актера Джона Войта, который рано ушел из семьи.

В фильмографии Джеймса есть несколько небольших ролей. Вместе с Джоли он снялся в картинах «Соблазн» и «Адская кухня». Другие появления Войта на экране остались практически незамеченными.

А вот скандальную славу Джеймсу обеспечила родная сестра. В 2000 году на вечеринке после церемонии «Оскар» Джоли поцеловала своего брата совсем не по-родственному. Все происходило на глазах изумленной публики и прессы.

Ярких появлений на сцене и в кино у Джеймса не было. Он так и остался в тени своих родственников — мегапопулярной сестры и оскароносного отца.