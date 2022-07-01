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Киноафиша Статьи «Максим по-творчески изувечил»: известный певец раскрыл подробности замужества Пугачевой

«Максим по-творчески изувечил»: известный певец раскрыл подробности замужества Пугачевой

1 июля 2022 13:10
«Максим по-творчески изувечил»: известный певец раскрыл подробности замужества Пугачевой

Данко считает, что брак с юмористом негативно отражается на певице.

Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Через два года в их семье появились двойняшки Лиза и Гарри, и певица сосредоточилась на семье. Она объявила о завершении сольной карьеры и стала редкой гостьей на концертах коллег. Нечасто певица появлялась и на светских мероприятиях. А этой весной она и вовсе улетела вместе с семьей из России в Израиль. Пока Галкин дает концерты за рубежом, Пугачева проводит время с детьми.

По словам певца Данко, именно брак с юмористом и разрушил карьеру певицы. Исполнитель уверен, что комик настоял на том, чтобы Пугачева оставила сцену. Этим Галкин фактически «погасил» легендарную звезду эстрады.

«Максим по-творчески изувечил ее», — сказал Данко в проекте «Загугли звезду» для издания «Телепрограмма.pro».

Тем не менее Алла Пугачева не кажется поклонникам несчастливой в союзе с юмористом. За последние несколько лет она изменила стиль одежды и теперь выглядит очень модно. Даже на случайных снимках папарацци 73-летняя звезда всегда кажется моложе своего возраста.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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