«Максим по-творчески изувечил»: известный певец раскрыл подробности замужества Пугачевой

Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Через два года в их семье появились двойняшки Лиза и Гарри, и певица сосредоточилась на семье. Она объявила о завершении сольной карьеры и стала редкой гостьей на концертах коллег. Нечасто певица появлялась и на светских мероприятиях. А этой весной она и вовсе улетела вместе с семьей из России в Израиль. Пока Галкин дает концерты за рубежом, Пугачева проводит время с детьми.

По словам певца Данко, именно брак с юмористом и разрушил карьеру певицы. Исполнитель уверен, что комик настоял на том, чтобы Пугачева оставила сцену. Этим Галкин фактически «погасил» легендарную звезду эстрады.

«Максим по-творчески изувечил ее», — сказал Данко в проекте «Загугли звезду» для издания «Телепрограмма.pro ».

Тем не менее Алла Пугачева не кажется поклонникам несчастливой в союзе с юмористом. За последние несколько лет она изменила стиль одежды и теперь выглядит очень модно. Даже на случайных снимках папарацци 73-летняя звезда всегда кажется моложе своего возраста.