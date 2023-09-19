Маэстро прикован к постели, друзья молятся: последние новости о Николаеве

Поэт и композитор Игорь Николаев на днях был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. Его супруга Юлия Проскурякова по-прежнему не дает никаких комментариев, но друзья признаются, что действительно боятся за жизнь артиста. Об этом рассказал телеведущий Отар Кушанашвили.

Николаева госпитализировали с жалобами на боль в груди еще в пятницу. Врачи выявили у музыканта серьезные проблемы с сердцем и провели срочное коронарное шунтирование, после чего поместили его в реанимацию. Состояние звезды удалось стабилизировать, но к нему все еще не пускают родных.

По словам Кушанашвили, у 63-летнего Игоря Юрьевича случился рецидив заболевания. Скорее всего, он имел в виду операцию на сердце, которую делали Николаеву в начале года. Тогда музыкант отменил гастроли, но сразу после выхода из больницы вернулся к работе.

На YouTube-шоу «Каково?!» телеведущий призвал молиться за жизнь артиста и верить в его выздоровление. Очевидно, Отар владеет более точными данными о состоянии композитора, а прогнозы врачей не самые благоприятные.