Лечение бессмысленно: ахнете, увидев сына Игоря Костолевского (фото)

Игорь Костолевский уже более 20 лет живет в браке с красавицей-актрисой Консуэло де Авиланд. А вот о первом браке актер вспоминать не любит. Именно ради француженки Костолевский оставил жену Елену Романову и сына-подростка Алексея. Поговаривают, что бывшая семья тяжело восприняла уход актера.

Сейчас наследнику Костолевского исполнилось 39 лет. Поначалу он подавал большие надежды: закончил МГИМО, поехал учиться в Голливуд. В Америке Алексей попал под влияние членов религиозной секты. По возвращении в Россию Костолевский-младший посчитал себя проповедником, который должен обратить в веру как можно больше людей. С этой целью он начал устраивать публичные лекции у станций метро и завел видеоканал в Сети. В роликах худой и обритый наголо мужчина уверял подписчиков, что лично видел Бога.

Мать Костолевского не видит ничего предосудительного в занятиях сына. А сам актер с горечью говорит о прошлой семье. По его словам, Алексей состоит на учете и несколько раз лежал в психиатрических клиниках. Но все лечение оказывалось бессмысленно: мужчина отказывается от таблеток и препаратов, пишет «Экспресс газета».