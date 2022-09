Кто исполняет эти строчки, лишенные смысла? Тест

В мире существует огромное количество песен на самых разных языках, даже самых экзотических. Однако порой музыкантам этого становится мало, и тогда в ход идут вымышленные языки или глоссолалия. Под этим термином подразумевается набор бессмысленных слов и словосочетаний, имитирующих обычную человеческую речь - с определенным темпом и ритмом, структурой слога и т.д. Ярким примером является композиция Дэвида Боуи Warszawa. Во время работы над текстом, написанном на вымышленном языке, Боуи вдохновлялся композицией Helokanie в исполнении балканского хора мальчиков. По словам музыканта, он хотел продемонстрировать, что можно передать посыл песни только с помощью фонетики, даже если текст не несет в себе никакого смысла. Глоссолалией является и текст песни Now We Are Free, написанный на музыку Ханса Циммера британской певицей Лизой Джеррард. Однако не следует путать глоссолалию с привычными бессмысленными рефренами, которые используются для того, чтобы задать ритм, такими как “ла-ла-ла”, “трам-пам-пам” и т.д.

