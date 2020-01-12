«Клоун»: яркий образ Валерии перед концертом в Воронеже вызвал бурные обсуждения в сети

51-летняя Валерия, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, не поехала на новогодние праздники на теплые моря. На январских каникулах она гастролировала с концертами по российским городам. Перед недавним концертом в Воронеже певица опубликовала на свое странице в Instagram фото в черно-красном наряде, состоящим из черного кожаного жакета, шорт до колена, красных футболки с принтом и высоких сапог.

«Лента Инстаграма пестрит фотографиями с отдыха – с морей-океанов, лыжных курортов, а у нас – гастрольные будни, но даже и они в эти дни какие – то по-особенному радостные», – подписала фото артистка.

Поклонники согласились с таким выводом: как отметили они, судя по ленте соцсетей, Бали и Куршавель превратились в январские резиденции российских селебрити. Но вот наряд Валерии вызвал неоднозначную реакцию, собрав не один десяток критических комментариев.

«У нас в Воронеже, кто так одевается говорят -амбуриха! Возможно это, конечно, модно, но все же смешно выглядит», «Какой нелепый наряд, Валерия», «Клоун», «Как чекистка...еще красной косынки не хватает», – добавили сравнений подписчики, посоветовав Валерии срочно поменять стилиста.

Некоторые обвинили певицу в отсутствии вкуса. Валерия ответила большей части комментаторов, причем весьма вежливо – даже на обращения критиков.

«Извините, тоже не хочу обидеть, но ваше мнение для меня авторитетным не является», – таков был основной лейтмотив ответов Валерии на претензии.

К слову, нашлись защитники подобранного кожаного яркого ансамбля. Как пояснили знатоки фэшена, длина шорт в наряде Валерии идеально сочетается с высотой сапог, а тотал-лук из экокожи – на вершине современных трендов.