Карпович не стала молчать после свадьбы Прилучного: вот что она сказала

Мирослава Карпович впервые приоткрыла завесу тайны и рассказала о личной жизни после новостей о свадьбе Павла Прилучного. Актерам долгое время приписывали роман, поэтому информация о браке Павла с другой девушкой шокировала поклонников. В недавнем интервью для журнала Hello! Карпович смутилась вопросом о личной жизни, но не стала молчать.

«Про меня так здорово все в интернете и на новостных порталах придумывают», — заметила она.

Таким образом актриса намекнула, что слухи о ее романе с Прилучным были преувеличены. Тем не менее о связи актеров говорили много месяцев. Очевидцы замечали их на отпуске, куда Павел брал и детей от первого брака с Агатой Муцениеце, и на прогулках в Москве. В феврале актер оставил трогательное послание Карпович в соцсетях, поблагодарив ее за поддержку и назвав отличным другом. Его фолловеры решили, что это был сигнал о расставании пары.

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Вскоре после грустного поста Прилучный уже публиковал снимки с Зепюр Брутян. Кстати, Мирослава щедро ставила лайки под новыми фото экс-возлюбленного.