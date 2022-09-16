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Карл III выдал истинное отношение к Меган Маркл: в конфликт втянули детей

16 сентября 2022 13:00
Карл III выдал истинное отношение к Меган Маркл: в конфликт втянули детей

Король остался глух к мольбам невестки и сына.

Принц Чарльз, который стал королем Великобритании Карлом III, не упустил возможности насолить Меган Маркл, на которую затаил обиду после ее громких высказываний. Монарх не побоялся втянуть в затянувшийся семейный конфликт и своих маленьких внуков.

После смерти Елизаветы II дети Меган Маркл и принца Гарри, сын Арчи и дочь Лилибет, должны были получить титулы принца и принцессы со статусом HRH. Но Карл III отказался подписывать соответствующий указ, чем выдал истинное отношение к супруге своего сына.

Теперь наследники Меган и Гарри не могут именоваться Его и Ее Королевское Высочество, а также не могут претендовать на многие привилегии, например, на такие, как право на усиленную охрану. Между тем дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон были удостоены всех положенных им званий и почестей.

Как пишет портал Express, узнав о решении Карла III, Маркл пришла в ярость. Вместе с Гарри они попытались повлиять на короля, но тот был непреклонен.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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