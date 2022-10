Карл III хранит обиду не только на Меган Маркл: будущее Кейт Миддлтон под угрозой

Слухи о трудном характере Карла III уже давно вышли за пределы Букингемского дворца. Их прямо подтвердила и Меган Маркл, заявив, что терпела постоянные претензии от свекра. Он был недоволен скандальными заявлениями в прессе от отца невестки. Обиду он высказывал не Меган, а младшему сыну, и советовал Гарри «приструнить» жену. А в прошлом году отношения Маркл и тогда еще не получившего престол Чарльза окончательно расстроились, когда герцогиня заявила, что после переезда в Калифорнию ее муж «потерял» отца.

Но казалось, что и невесткой старшего сына Карл III не очень доволен. В недавно вышедшей книге «Новые члены королевской семьи» («The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown Hardcover») сообщается, что он неоднократно просил Уильяма поговорить с женой. Чарльз якобы был недоволен тем, что платья Кейт Миддлтон куда чаще освещаются в британской прессе, чем его дела на почве благотворительности. Также он обижался на наследника с женой за то, что они ограничивали его общение с внуками. Какое будущее устроит строптивым невесткам новоиспеченный король, пока неясно.