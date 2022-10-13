Как такое можно было пропустить? Самый глупый ляп в «Иронии судьбы» скрыть не удалось

Актеры, исполнившие роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», после премьеры сразу стали всесоюзно известными. А ведь Женя Лукашин, Галя и Ипполит могли выглядеть совсем по-другому. На главную мужскую роль рассматривались Андрей Миронов и Иннокентий Смоктуновский, а их партнершей чуть не стала Людмила Гурченко или даже Светлана Немоляева.

Персонаж Ипполита и вовсе был уже отдан Олегу Басилашвили, который успешно прошел пробы. Под него даже сшили костюмы. Но затем в жизни актера наступила череда трудностей: сначала умер его отец, затем скончался коллега по театру Ефим Копелян, и Басилашвили пришлось заменять его во множестве спектаклей. Он никак не мог выбраться на съемки, на которых уже работали Мягков и Брыльская. В результате Ипполита сыграл Юрий Яковлев, которому удивительным образом впору оказались готовые костюмы.

О «неслучившемся Ипполите» в исполнении Басилашвили в фильме напоминает лишь один снимок. Когда Лукашин в пылу ярости хватает с полки портрет жениха Нади и кидает его в окно, со снега в следующем кадре героиня подбирает уже снимок, на котором запечатлен Олег. Этот ляп остался в готовой картине.