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Как дед с внучкой: ахнете, увидев молодую жену Леонова из «Папиных дочек»

27 ноября 2022 11:15
Как дед с внучкой: ахнете, увидев молодую жену Леонова из «Папиных дочек»

Супруга актера в юности ходила на спектакли с его участием.

Андрей Леонов начал сниматься в кино еще в возрасте 13 лет. Его дебютом стал фильм «Гонщики», где он сыграл вместе со звездным отцом. Несмотря на то, что сейчас у Леонова-младшего почти 60 киноработ и многочисленные роли в театральных спектаклях, для некоторых зрителей он до сих пор остается главой шумной семьи из сериала «Папины дочки».

Кстати, именно на сцене театра Леонова впервые увидела его будущая жена. Анастасия с юности часто ходила с родителями на спектакли, не подозревая, что свяжет судьбу с одним из артистов. Их семья сложилась во время работы Андрея над «Папиными дочками», причем ни одного из влюбленных не смутила 13-летняя разница в возрасте.

Как дед с внучкой: ахнете, увидев молодую жену Леонова из «Папиных дочек»

Кроме того, Анастасия неустанно следит за собой, поэтому выглядит существенно моложе реального возраста. В результате на некоторых общих снимках в соцсетях они похожи не на супругов, а на дедушку с внучкой. В их союзе родилось двое детей. Кроме того, у 63-летнего Леонова есть взрослый сын от первого брака и трехгодовалый внук.

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки», 2007-2011, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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