Из нимфы в костлявую ведьму: как дикий страх изуродовал Анджелину Джоли

Анджелина Джоли была и остается одной из первых красавиц Голливуда. Но преданные поклонники актрисы уже много лет наблюдают пугающие изменения в ее внешности и даже задумываются о том, все ли нормально с психикой у любимой актрисы.

Не заметить болезненную худобу Энджи, которая началась в конце нулевых, когда скончалась ее мать, актриса Маршелин Бертран, не может даже самый ярый ее фанат. Она несколько лет боролась с онкологическим заболеванием яичников и молочных желез, скончавшись в итоге в возрасте 56 лет. А ее мама, бабушка Джоли, ушла из жизни и того раньше, в 45 лет, и тоже от схожей онкологии.

Как рассказала изданию Wday психолог Юлия Плюхина, Джоли явно страдает канцерофобией, то есть боязнью рака, и пытается защититься с помощью многочисленных хирургических вмешательств. Но, по словам специалиста, этот путь нельзя признать правильным, потому что избавиться от страха таким путем невозможно.

В 2013 году Джоли удалила себе обе груди, чтобы избежать риска онкологии, а еще через два года сделала то же самое с яичниками и маточными трубами. Это еще больше ударило по фигуре и весу звезды.

В тот момент Энджи стала напоминать высохшую и костлявую ведьму из фильма ужасов. Таблоиды писали о том, что при росте в 169 сантиметров вес актрисы не дотягивает даже до сорока килограммов, что уже попросту опасно для здоровья.