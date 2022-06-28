Июль выбрал себе жертв: этим 3 знакам Зодиака нужно поберечься

Стало известно, для кого июль будет месяцем испытаний и трудностей.

В середине лета 2022 года к одним знакам зодиака Фортуна будет благосклонна, к другим, напротив, холодна и неприветлива. В соответствии с предсказаниями звезд астрологи назвали три знака, для которых июль будет месяцем трудным и неблагоприятным.

Телец

Уроженцев земного знака астрологи предупреждают: многочисленные проблемы доставят им ощутимый дискомфорт. Однако продлится это малоприятное состояние ровно до тех пор, пока Тельцы не найдут ответы на терзающие их вопросы. Согласно предсказаниям небесных светил, июль – неподходящий месяц для того, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Какие бы усилия не прикладывали Тельцы для того, чтобы обратить на себя внимание руководства и повысить свой авторитет в офисе, они будут оставаться не у дел до завершения неблагоприятного периода.

Кроме того, черная полоса наступит и в личной жизни – звезды предупреждают о серьезных разногласиях со второй половинкой.

Близнецы

Звезды предупреждают Близнецов о том, что в июле 2022 года их личная жизнь будет очень сложной. Особенно это относится к тем уроженцам воздушного знака, которые находятся в новых отношениях. Астрологи советуют взять на какое-то время паузу, чтобы избежать печального финала – только находясь на некоторой дистанции с партнером им удастся сохранить чувства.

На работе Близнецов также ожидает стресс. У них появится конкурент, который решится посягнуть на достижения представителей знака и обогнать их по всем пунктам.

В этой непростой ситуации Близнецам рекомендуются держать себя в руках, чтобы сохранить более выгодное положение. Ссора с нахальным коллегой, напротив, снизит авторитет Близнецов в глазах коллектива.

Рыбы

Для Рыб июль 2022 года станет непростым временем в финансовом плане. Небесные светила рекомендуют представителям водного знака отказаться от импульсивных трат, поскольку с деньгами в ближайшее время у них будет туго. Кроме того, источником неприятностей могут послужить вредные привычки Рыб – например, склонность к перееданию.

Лучше на время забыть о любых зависимостях, которые могут нанести вред здоровью.

Эмоциональный фон уроженцев водного знака также оставляет желать лучшего – в последние дни июля Рыбы почувствуют себя буквально перегруженными различными эмоциями. Разобраться в этом хаосе ощущений окажется совсем не просто, но, к счастью, продлится он недолго – до начала августа.