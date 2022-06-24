«История двухлетней давности»: раскрыта связь Успенской с молодым певцом

Анатолий Цой рассказал о сотрудничестве с Любовью Успенской. Как оказалось, артисты записали совместную композицию.

По словам музыканта, он уже несколько лет дружит с королевой русского шансона. Знаменитости тепло общаются, однако ранее никогда не думали о совместных композициях. Пока однажды сама Успенская не предложила Цою поработать вместе.

«Это история двухлетней давности. Однажды два года назад, выходя из Главкино, я увидел Любу, и она мне говорит: „Пора нам записать что-нибудь вместе“», — вспоминает музыкант в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

В итоге певице удалось подобрать подходящую композицию, которую высоко оценил ее коллега. Предстоящая песня, как отмечает артист, будет посвящена настоящим чувствам, Москве и пропитана духом романтики. Также музыкант особенно подчеркнул, что в композиции ему удалось показать все свои вокальные данные.