Истинные доходы больше не секрет: Ханде Эрчел отказывается от ролей не просто так

Поклонники ждут, когда же Ханде Эрчел появится в новом проекте, однако после завершения сериала «Постучись в мою дверь» артистка не торопится соглашаться на новые роли. Ранее звезда говорила, что пока к ней не попал сценарий, который бы ее зацепил. Но оказалось, что дело не только в этом.

Как сообщает YouTube-канал Mood Camp , звезда турецких сериалов может позволить себе быть разборчивой, поскольку уже обеспечила безбедную старость. Истинные доходы Эрчел больше не секрет: актриса успела стать долларовой миллионершей. Сегодня ее состояние оценивается в 5 млн долларов (295 млн рублей).

При этом зарабатывает артистка не только благодаря съемкам, но и с помощью рекламы в социальных сетях. Что же касается трат, то в прошлом году знаменитость стала обладательницей роскошного особняка, который обошелся ей в один миллион долларов. А вот дорогими автомобилями Эрчел себя не балует. Актриса ездит на Audi Q5, стоимость которого в перерасчете на рубли составляет чуть более одного миллиона.