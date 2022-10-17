Им завидовал весь СССР: какую уродливую правду скрывал брак Светличной

Владимир Ивашов и Светлана Светличная были одной из самых красивых пар советского кино. Друзья называли звезд «Бриллиантовой руки» и «Баллады о солдате» не иначе, как Ромео и Джульетта, ведь они почти не расставались с тех самых пор, как впервые встретились еще на втором курсе ВГИКа. И только после смерти Владимира Сергеевича выяснились неприглядные подробности звездного брака.

Оказалось, что Светличная регулярно крутила бурные романы как на съемочной площадке, так и за ее пределами. Так, во время съемок «Бриллиантовой руки» актриса увлеклась Андреем Мироновым. А позже, уже в семидесятые, ее поклонниками стали два знаменитых отечественных режиссера — Андрей Кончаловский и Станислав Ростоцкий. Обо всем этом Владимир Ивашов, разумеется, был в курсе.

По словам артистки в одном из интервью много лет спустя, сохранение брака было целиком и полностью заслугой ее мужа, в то время как сама она вела себя отвратительно. Любящий супругу Ивашов сумел простить Светличной все ее многочисленные увлечения, и это позволило супругам мирно прожить вместе 35 лет и воспитать двоих сыновей.