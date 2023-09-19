И умная и красивая: вот под каким знаком рождаются идеальные женщины

Они успешно сочетают в себе оба качества.

Красота или ум? Многие люди убеждены, что природа награждает нас только одним из этих качеств. Но они ошибаются - в мире достаточно примеров того, как можно успешно совмещать внешнюю привлекательность и интеллект. Рассказываем, под каким знаком зодиака появляются на свет красивые и умные женщины.

Козерог

Кто сказал, что женщина не может быть одновременно и умницей, и красавицей? Стереотип о том, что совместить оба этих качества невозможно, уж точно не работает в отношении представительниц одного знака. По мнению астрологов, сказочное везение выпало на долю дам, рожденных под созвездием Козерога.

Со школьной скамьи уроженка этого земного знака демонстрирует удивительное упорство в постижении наук. Именно девочка-Козерог зачастую становится круглой отличницей и золотой медалисткой.

При этом она не “зубрилка”, которая лишь повторяет тщательно заученную информацию, она на самом деле разбирается в предметах.

Та же самая история повторяется в вузе, а то и нескольких, потому что одним высшим образованием женщина-Козерог вряд ли ограничится. Ей нравится открывать новые горизонты, изучать то, о чем раньше не имела представления или то, что вызывает у нее жгучий интерес.

Целеустремленная, уверенная в своих силах, талантливая дама-Козерог всегда нарасхват у работодателей. Она с легкостью сделает карьеру абсолютно в любой сфере деятельности, даже той, что традиционно не считается женской. Уроженка знака нередко поднимается на самую вершину карьерной лестницы.

При этом женщину-Козерога совершенно точно нельзя назвать “синим чулком” или “серой мышкой”, сосредоточенной исключительно на работе.

Представительницы этого знака щедро одарены очарованием и привлекательной внешностью. Без поклонников они точно не остаются - мужчины толпами за ними ходят.

Яркий пример женщины-Козерога - принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон может похвастаться не только безупречной внешностью, но и незаурядным интеллектом. В колледже девушка делала большие успехи в учебе, а после поступила в один из самых престижных университетов Шотландии - Сент-Эндрюсский.

При всех своих достоинствах женщины, рожденные под знаком Козерога, очень скромные.

Они никогда не будут хвастаться своими достижениями, интеллектом или внешними данными. Представительницы земной стихии в любой ситуации остаются тактичными и деликатными, никогда не превозносят себя над другими.