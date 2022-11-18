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Худший кошмар Эльдара Рязанова: за что этот фильм полвека обожает вся страна

18 ноября 2022 20:30
Худший кошмар Эльдара Рязанова: за что этот фильм полвека обожает вся страна

Работу над дебютной художественной картиной режиссер еще долго вспоминал с ужасом.

Приступая к съемкам «Карнавальной ночи», Эльдар Рязанов уже имел опыт работы в кино. На его счету было несколько документальных и одна художественная работа, правда, во всех проектах он выступал как сорежиссер. На этот раз постановщик готовился представить зрителям свою дебютную самостоятельную ленту.

Но съемки превратились в худший кошмар Рязанова. Он был недоволен сценарием, в котором не было прописано ни одного характера героя. Кроме того, Эльдару казалось, что Людмила Гурченко совсем не годится для главной женской роли. Из-за нехватки навыков Рязанову требовалось больше дублей, на которые уходила цветная пленка, очень ценная в те годы. Из-за перерасходования бюджета режиссера даже собирались уволить.

Худший кошмар Эльдара Рязанова: за что этот фильм полвека обожает вся страна

Также молодого постановщика некоторые операторы не воспринимали всерьез. На худсовете фильм разнесли в пух и прах, разрешив все же доделать монтаж. Но после премьеры картина, на которую не возлагали никаких надежд, оказалась абсолютным хитом и принесла прибыль киностудии от числа проданных билетов. И уже более полувека этот фильм обожает вся страна.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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