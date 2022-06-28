«Ходил к психологу»: Лазарев выдал все как есть о суррогатном материнстве

Сергей Лазарев признавался, что всегда мечтал о детях. Певец хотел сразу двоих наследников — мальчика и девочку. Его мечта осуществилась: сейчас у него подрастают 8-летний Никита и 4-летняя Аня. Они появились на свет благодаря суррогатному материнству и являются единокровными братом и сестрой. Такой способ пополнения семьи Лазарев выбрал после длительной работы над собой.

По словам певца, его разрывали противоречия: Сергей отчетливо ощущал отцовский инстинкт, но при этом понимал, что свою единственную так и не встретил. Разобраться в этих несовпадениях ему помогли специалисты.

«Ходил к психологу», — приводит слова Лазарева «Экспресс газета ».

Певец не стал скрывать от поклонников, что прибегнул к услугам суррогатного материнства. Он подробно рассказал о том, как оплачивал женщинам наблюдение в клиниках, проживание и питание. Лазареву было очень важно, чтобы у матерей, вынашивающих его детей, были собственные отпрыски. Оба раза беременности наступили быстро и проходили без особых проблем.