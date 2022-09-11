Ханде Эрчел решилась на важный шаг? Фанаты забили тревогу

Ханде Эрчел не на шутку напугала поклонников. Многие из них подозревают, что артистка может сделать то, о чем впоследствии пожалеет.

Турецкие СМИ пишут, что автомобиль звезды сериала «Постучись в мою дверь» был замечен рядом с одной из клиник. В результате фанаты забили тревогу, полагая, что актриса направилась к пластическому хирургу, поскольку снова хочет изменить что-то в своей внешности.

О любви Эрчел к пластике не говорил только ленивый. Интернет-пользователи уверены, что артистка меняла разрез глаз, размер губ и носа, поэтому теперь даже не представляют, чего еще ждать от звезды, которая уже стала неузнаваемой.

Впрочем, есть и такие кто уверяет, что Эрчел не собирается ложиться под нож хирурга, а в клинику она приехала, чтобы пройти медосмотр. Из-за ситуации с коронавирусом все актеры Турции, прежде чем выйти на съемочную площадку, должны показаться врачу.