Грандиозные планы Киркорова подняли на смех: вот почему

Филипп Киркоров задумался о смене амплуа. Поп-королю надоела отечественная эстрада, поэтому он решил податься в театр. В своих социальных сетях певец признался, что мечтает сыграть музыкально-драматическую роль. К тому же артист поведал, что у него есть идея мюзикла, которая «зрела 25 лет».

Вот только грандиозные планы Киркорова в Сети подняли на смех, для чего нашлась веская причина. Многие помнят, что исполнитель уже реализовал одну свою идею, когда пробовал себя в качестве постановщика, представив на суд публики пафосный, но провальный мюзикл «Чикаго». Как пишет издание «Комсомольская правда», творческий эксперимент Киркорова стоил его тогда еще законной жене Алле Пугачевой целого состояния.

В проект музыкант вложил не меньше двух миллионов долларов, чем чуть не разорил Примадонну, вынужденную впоследствии распрощаться с особняком у станции метро «Таганская». Затраты на постановку, к которой публика не проявила должного интереса, не окупились, поэтому теперь над Киркоровым попросту насмехаются и говорят о том, что он не учится на своих же ошибках.