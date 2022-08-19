Готов пойти на все ради роли: состояние Максима Матвеева вызвало оторопь

Максим Матвеев всерьез обеспокоил поклонников своим внешним видом. Актер опубликовал новое фото в социальных сетях, на котором не похож на себя.

Интернет-пользователи отметили, что супруг Елизаветы Боярской стал слишком худым и изможденным. В комментариях они принялись горячо обсуждать увиденное.

«Это кто?», «Вижу только нос из-под капюшона», «Что-то совсем исхудал любимец публики. Щеки впали у красавца, один нос остался», — подчеркнули фолловеры. Между тем в Сети пишут, что актер специально похудел ради съемок в сериале «Азазель», в котором воплотил царя Николая III.

Ранее артист уже доказывал фанатам, что ради роли готов пойти на любые жертвы. Например, чтобы засветиться в постановке «Кинастон», актер сбросил 20 килограммов, в результате чего начал напоминать обтянутый кожей скелет. Тогда появились слухи о том, что Матвеев серьезно болен, однако официального подтверждения эти домыслы так и не нашли.