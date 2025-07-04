«Карлсон — типичный манипулятор»: психолог назвал 4 мультфильма из СССР, где герои — «рэд флаги», но их почему-то любят

Советская мультипликация — это не всегда про нежную ностальгию, уютные картинки и добрые мелодии. За милыми образами часто скрывались непростые психологические конструкции, демонстрирующие зрителям тревожные модели поведения и токсичные сценарии отношений.

И ведь многие росли на этих историях, не всегда осознавая, как они формируют представления о себе, других и мире в целом. Хотя если присмотреться к героям, которые раньше казались забавными, становится ясно: поступки многих из них сегодня вполне сойдут за эмоциональное насилие, абьюз или инфантилизм.

Чтобы разобраться, какие мультфильмы транслируют не самые здоровые идеи, мы обратились за комментарием к психологу Андрею Зберовскому. Эксперт рассказал, кто из мультперсонажей в наши дни настоящий «рэд флаг» (ну, или очень близок к этому званию).

Заяц и Волк из «Ну, погоди!»: классическая созависимость

Вроде бы Волк — вредный и деструктивный, а Заяц — его невинная жертва. Но в этой динамике всё не так просто.

«Заяц всё время пытается Волка исправить. А Волк продолжает делать всё по-своему — курит, буянит, лезет в неприятности. Это классический пример отношений с человеком-бедой.

Сколько ни спасай — всё впустую: Волк всё равно найдёт проблем на свою голову. И тут важно не застрять в роли спасателя и отпустить», — объясняет Зберовский.

Более того, Заяц тоже не всегда ведёт себя безупречно. Он шпыняет Волка, подкалывает, местами звучит как пассивно-агрессивный морализатор.

Это уже не просто жертва, а человек, который хочет переделать другого под себя. А это, согласитесь, уже не про заботу, а про контроль.

«Котёнок по имени Гав»: синдром хорошего мальчика

Удивлены? Конечно, этот маленький пушистик — не абьюзер. Но он постоянно старается доказать, что он хороший. Перед другими котами, перед взрослыми, перед миром.

«Это образ ребёнка, который пытается заслужить принятие. Он не уверен, что любим просто так — нужно что-то доказать. В советских мультфильмах это встречается часто.

«Очень много сюжетов, где ребёнок пытается доказать, что он хороший, что он достоин любви. Например, уходит на Северный полюс после ссоры с мамой. Это всё — отражение страхов, травм, желания быть принятым», — объясняет Зберовский.

Вот так и выходит, что вместо весёлого, защищённого детства — борьба за признание. Не всегда осознаваемая, но болезненно знакомая многим из нас. Но вернёмся к конкретным мультфильмам и их героям.

«Шайбу! Шайбу!»: борьба со страхом быть слабым

Здесь герои сражаются с хулиганами на хоккейной площадке. Кажется, позитивная история о победе добра, но под ней — страх быть побеждённым.

«Хулиганы — это метафора внутренних и внешних страхов. Ребёнок учится справляться с давлением, бороться, преодолевать себя», — говорит психолог.

И это всё ещё актуально. Просто теперь вместо шайбы — дедлайны, токсичные коллеги и фоновая тревога.

«Малыш и Карлсон»: харизма и манипуляции

Карлсон — харизматичный, весёлый, изобретательный. Но что он делает с Малышом? Сперва втягивает в свое общество, а после высмеивает и нарушает границы.

«У Карлсона — мания величия, он живёт в вымышленном мире и задирает малыша. Это типичный манипулятор.

Малыш — ребёнок без внимания, уязвимый. Именно таких и выбирают магипуляторы в жизни — сначала дают внимание, поднимают самооценку, а потом могут увлечь не туда», — говорит Зберовский.

Карлсон не злодей, но он — пример, как за харизмой может прятаться токсичная динамика. Особенно страшно, если рядом нет взрослых, которые вовремя скажут, что здесь что-то не так.

И что теперь — отменять детство?

Нет. Но взрослый взгляд даёт шанс пересмотреть: не мультфильмы, а собственные сценарии. Те самые, что мы впитали — про спасательство, попытку всем угодить, страх быть нелюбимым.

«Не стоит демонизировать эти образы. Но важно осознавать, что даже в детских историях могут быть опасные паттерны. И задача взрослого — распознать это и не нести дальше», — подводит итог Андрей Зберовский.

Так что да, эти герои — часть нашей памяти. Но теперь мы можем выбрать, какие роли брать с собой во взрослую жизнь, а какие — оставить в далеком прошлом.

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