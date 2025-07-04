Неожиданный поворот: топ-5 фильмов, которые провалились в прокате, но все равно стали культовой классикой

Хотя мы и привыкли считать многомиллионные блокбастеры чуть ли не главными хитами и одними из лучших фильмов всех времен, в таких списках можно найти и те картины, успех которых предопределил совсем не мировой кинопрокат. В то время как собравшие неплохую кассу киноленты со временем забываются, эти с треском провалившиеся фильмы остаются любимцами публики несмотря ни на что — а это в целом и напрямую повлияло на приобретение статуса культового кино.

Одна из самых известных киноадаптаций Стивена Кинга, «Побег из Шоушенка» стал жертвой неудачного стечения обстоятельств, когда вышел в прокат одновременно с «Криминальным чтивом» и «Форрестом Гампом». В результате картина собрала всего 16 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов, но не осталась без внимания критиков — семь номинаций на «Оскар» и бешеная популярность «Побега из Шоушенка» на DVD в итоге сделали свое дело.

Первое правило Бойцовского клуба миллионы поклонников фильма нарушают до сих пор, то и дело пересматривая фильм и обсуждая его комплексную тематику. Сейчас «Бойцовский клуб» — культовая классика, исследующая мужскую психологию, но к моменту выхода на DVD фильм считался чуть ли не главным провалом кинопроката, собрав 37 миллионов долларов с бюджетом в 63 миллиона. Ситуация, однако, изменилась, а картина в итоге «добрала» еще около 100 миллионов с продаж DVD-дисков.

В этом случае обстоятельства сложились как нельзя хуже — фильм, в котором одна из сюжетных линий повествует об авиакатастрофе, вышел в мировой прокат практически сразу после трагедии 11 сентября, тем самым триггернув большую часть потенциальной аудитории. В итоге «Донни Дарко» не собрал и миллиона в американском прокате, но значительно улучшил свои позиции на международном рынке, со временем приобретя статус культовой классики.

Первая киноадаптация одноименной повести провалилась буквально по всем фронтам — фильм не понравился даже автору «Вилли Вонки» Роальду Далю, а мрачный и даже в какой-то степени депрессивный подтекст картины оттолкнул зрителей. Спустя несколько лет, однако, «Вилли Вонку и шоколадную фабрику» начали активно показывать на телевидении, что возродило интерес к фильму уже со стороны новой аудитории — сегодня же картина считается классическим детским фильмом, который с удовольствием пересматривают и взрослые.

Сейчас фильм, снятый по мотивам комиксов о Скотте Пилигриме, продолжает получать восторженные отзывы, в основном благодаря своему революционному подходу к съемке и построению сюжета, — однако в далеком 2010 году понять такие инновации рядовому зрителю было совсем не просто. В прокате «Скотт Пилигрим против всех» собрал около 50 миллионов долларов, даже не отбив собственный бюджет в 60 миллионов — спустя 15 лет фильм по праву считается своего рода подражанием супергеройским боевикам Marvel со звездами все тех же супегеройских боевиков в главных ролях.

К слову, это далеко не полный список классических фильмов, которые не получили успеха в прокате — о некоторых других мы рассказывали в этой подборке.