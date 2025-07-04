Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С Михримах не заигрывал, напоминал постаревшего Озчивита: каким был настоящий Бали-бей из «Великолепного века»

С Михримах не заигрывал, напоминал постаревшего Озчивита: каким был настоящий Бали-бей из «Великолепного века»

4 июля 2025 17:38
С Михримах не заигрывал, напоминал постаревшего Озчивита: каким был настоящий Бали-бей из «Великолепного века»

Создатели турдизи, кажется, изучали историю как студенты перед экзаменом.

Бурак Озчивит в «Великолепном веке» сыграл Малкочоглу так, что температура в российских квартирах выростала на пару градусов. Харизма, красивые скулы, ореол героя — в кадре он был и воином, и почти святым, объектом вечной женской любви.

Айбиге, Эленика, даже Михримах — все якобы были влюблены в османа с роскошными усами, а он — недостижим. Но достаточно открыть исторические источники, чтобы понять: экранная версия — это фанфик, приправленный восточными сценаристами.

Реальный Бали-бей

В реальности Малкочоглу Бали-бей — военный, стратег, государственный человек, а не Казанова по-турецки. Он действительно был роднёй султану Сулейману — внук Баязида II по материнской линии.

С Михримах не заигрывал, напоминал постаревшего Озчивита: каким был настоящий Бали-бей из «Великолепного века»

Его отец женился на дочери султана, и хотя точная дата рождения Бали-бея не зафиксирована, известно, что на момент первых военных побед ему было чуть за двадцать.

Ложь «Великолепного века»

Никаких похищений Хюррем, никакой влюблённой Михримах — реальный Малкочоглу был старше на 27 лет и даже не видел принцессу. Все эти повороты — плод сценарной фантазии, призванной удержать внимание уставшего от придворных интриг зрителя. В действительности Бали-бей провёл жизнь на фронте, а не в гареме.

Он участвовал в захвате Белграда, сражался при Мохаче и был одним из тех, на чьих плечах держалась военная слава империи. Тактику было не до любовных интриг, его заботила война.

С Михримах не заигрывал, напоминал постаревшего Озчивита: каким был настоящий Бали-бей из «Великолепного века»

Не верите? Его личная жизнь тоже не тянет на сюжет для драмы: по данным историков, он был женат на внучке султана Селима. Никаких официальных свидетельств о трагических любовных драмах не сохранилось, как и сведений об огромном гареме. Известен лишь один сын — Мехмет-бей, пошедший по стопам отца.

Умер Бали-бей в Буде, где служил бейлербеем — и в память о нём одна из центральных площадей города носила его имя. Пока османы удерживали контроль, имя Малкочоглу звучало с уважением. А потом — стёрлось из памяти, но не истории.

Так что экранный образ — красивая сказка, написанная из-за участия в сериале Озчивита. А реальный Бали-бей — человек железной воли, его история была лишена романтического флера.

У Сулеймана — Хюррем, а у Валиде — своя любимица: «Великолепный век» не раскрыл, почему эту наложницу мать султана любила как родную.

Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог «Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) «С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) Читать дальше 23 июля 2025
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке Читать дальше 22 июля 2025
«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило «Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило Читать дальше 19 июля 2025
10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система 10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система Читать дальше 19 июля 2025
150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все 150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше