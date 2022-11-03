Горькую долю Верки-модистки предсказал Высоцкий: хватило трех слов

Людмила Шляхтур запомнилась по небольшой роли Верки-модистки в сериале «Место встречи изменить нельзя». Также она сыграла в известной советской саге «Тени исчезают в полдень», где исполнила роль дочери зажиточного «кулака».

В одной из сцен «Места встречи...» Жеглов, герой Высоцкого, говорит про Верку, что «несчастная она баба». Тогда никто не знал, что эти слова станут пророческими.

Сначала все шло удачно. В фильмографии Шляхтур насчитывается порядка 30 кинокартин. Актриса сотрудничала с Бондарчуком и Рязановым, которые давали ей небольшие роли в своих проектах. Однако достичь желаемого карьерного успеха Шляхтур так и не удавалось. Трещала по швам и личная жизнь. Актриса четыре раза выходила замуж, но ни один союз не принес ей счастья. Артистка так и не стала матерью, хотя всегда мечтала о ребенке.

В 90-е душевное состояние Шляхтур сильно пошатнулось. Роли в кино ей больше не предлагали, а сама актриса страдала от депрессии. В 1996 году Людмила Шляхтур свела счеты с жизнью.