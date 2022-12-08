Гофман ответил на вопрос, мучивший зрителей «Брата» больше 20 лет

Одной из главных ролей Юрия Кузнецова стал бездомный немец Гофман из драмы Алексея Балабанова «Брат». Зрители не верили глазам, когда видели на экранах перевоплощение любимого Мухомора из «Улиц разбитых фонарей», а особенно им запомнился эпизод прощания героев.

Многие фанаты недоумевали, почему Гофман не стал оборачиваться и смотреть вслед уходящему Даниле Багрову. Фанаты предполагали разные версии и до сих пор строят многочисленные теории. Однако, как оказалось, ответ кроется совершенно в другом.

По словам самого Кузнецова, во время разработки сценария им хотелось показать отношения Гофмана и Багрова с новой точки зрения, не ориентируясь на подобные дуэты из других фильмов. Поэтому они специально отошли от подобного клише, хотя и понимали, что зрители будут ждать прощальный взгляд героев.