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«Главное — пиар»: экс-супругу Пьера Нарцисса разоблачили

29 июня 2022 14:05
«Главное — пиар»: экс-супругу Пьера Нарцисса разоблачили

Валерию Калачеву раскритиковали за появление в телешоу.

После скоропостижной смерти Пьера Нарцисса его бывшая жена Валерия Калачева стала героиней популярного шоу «Пусть говорят». Выпуск был посвящен памяти певца. Калачева опубликовала в соцсетях несколько кадров со съемочной площадки, отметив, что это был эфир «с максимально добрыми словами и историями» о музыканте.

Однако пользователи ее откровенность не оценили. Они обратили внимание, что Валерия выбрала для телепрограммы белый брючный костюм, сделала эффектный макияж и укладку, поэтому мало чем напоминала убитую горем женщину. А хейтеры припомнили, как Калачева выкладывала данные банковской карты дочери, отмечая, что соболезнования все желающие могут «перевести на счет».

«Зачем надо было так позировать на камеру?», «Все разукрашенные и разодетые. Главное — пиар», — разоблачили Валерию комментаторы.

Такими замечаниями Валерия оказалась обижена и попыталась поспорить с недоброжелателями. По ее словам, она оделась так, чтобы выглядеть достойно в память о Пьере. Что же касается того, почему она не предпочла более траурный образ, то черным цветом она просто не захотела «омрачать путь» певца.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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