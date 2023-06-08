Газманов отказался идти по стопам иностранцев даже ради успеха: сознался во всем сам

Олег Газманов с самого начала своей карьеры придерживается строгого принципа. Артист знает, как достичь успеха, а главное, как со временем не растерять свою популярность.

Певец признался, что в юности у него были кумиры. Исполнитель восхищался творчеством легендарной группы The Beatles и Элтона Джона. Но идти по их стопам Газманов отказался.

Исполнитель считает, что подражать даже самым талантливым музыкантам — это не лучшая затея. Вот почему он всегда искал источник вдохновения в самом себе.

«Если хочешь себя найти, то многое должен через себя пропустить. Ты должен иметь профессиональную подготовку и импровизировать», — озвучил свою позицию артист в беседе с порталом «Истории».

Также «есаул» высказался о музыкальных конкурсах, которые так популярны на Западе, а в последнее время — и в России. Исполнитель заметил, что не стал бы участвовать в такого рода состязаниях, потому что все равно бы «всем проиграл».