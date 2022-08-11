Фанатки кусают локти: звезда «Холопа» Бикович засветил новую возлюбленную
Фанаты внимательно следят за личной жизнью актера.
Милош Бикович долгие годы остается одним из самых привлекательных российских актеров. Знаменитость старается не привлекать лишний раз внимание к своей жизни, регулярно интригуя фанаток. Однако в этот раз удивил поклонников, показав снимок со своей избранницей Иваной Малич.
На опубликованном снимке, сделанном во время их отдыха в Индонезии, влюбленные мило позируют, обнявшись. Как отметили пользователи сети, Бикович и Малич выглядят прекрасной парой.
«Какие красивые», «Эх, все-таки вы очень красивая пара», «Главное, чтобы вы были счастливы», — делятся мнением подписчики.
Отметим, что об отношениях Биковича и Малич стало известно еще несколько месяцев назад. Избранница актера, судя по информации СМИ, занимается юриспруденцией и также старается не распространяться об их романе. При этом многие фанаты уверены, что после отпуска влюбленные будут жить вместе в доме, который под Белградом построил Бикович, и в ближайшее время даже могут объявить о помолвке.