Фанатки кусают локти: звезда «Холопа» Бикович засветил новую возлюбленную

Милош Бикович долгие годы остается одним из самых привлекательных российских актеров. Знаменитость старается не привлекать лишний раз внимание к своей жизни, регулярно интригуя фанаток. Однако в этот раз удивил поклонников, показав снимок со своей избранницей Иваной Малич.

На опубликованном снимке, сделанном во время их отдыха в Индонезии, влюбленные мило позируют, обнявшись. Как отметили пользователи сети, Бикович и Малич выглядят прекрасной парой.

«Какие красивые», «Эх, все-таки вы очень красивая пара», «Главное, чтобы вы были счастливы», — делятся мнением подписчики.

Отметим, что об отношениях Биковича и Малич стало известно еще несколько месяцев назад. Избранница актера, судя по информации СМИ, занимается юриспруденцией и также старается не распространяться об их романе. При этом многие фанаты уверены, что после отпуска влюбленные будут жить вместе в доме, который под Белградом построил Бикович, и в ближайшее время даже могут объявить о помолвке.