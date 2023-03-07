Фанатка женила на себе голливудского красавчика: даже свадьба была подстроена

Не секрет, что актеры наслаждаются вниманием сотен тысяч или даже миллионов людей. И некоторые из них настроены весьма решительно, когда дело касается их кумира.

Для красавицы Хиларии Томас тоже не было преград и внутренних барьеров, когда она увидела в ресторане знаменитого Алека Болдуина. Девушка вязала инициативу в свои руки и первой подошла к артисту, чтобы познакомиться. И удивительным образом всего через год после начала общения она стала его женой, прославившись на всю Америку.

Благодаря громкой фамилии актера женщина начала развивать собственный бизнес. Она продвигает свои курсы по йоге, и теперь ее мечты о славе окончательно сбылись. Однако поклонники голливудской звезды считают, что его избранница одержима им, и это заставляет людей переживать за своего кумира. К тому же Хиларию не раз ловили на лжи. Даже историю знакомства с Болдуином она смогла переврать. Долгое время девушка утверждала, что именно мужчина был инициатором их разговора, что не имело ничего общего с реальностью.