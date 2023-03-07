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Фанатка женила на себе голливудского красавчика: даже свадьба была подстроена

7 марта 2023 16:30
Фанатка женила на себе голливудского красавчика: даже свадьба была подстроена

Такая одержимость вызывает лишь мурашки по коже.

Не секрет, что актеры наслаждаются вниманием сотен тысяч или даже миллионов людей. И некоторые из них настроены весьма решительно, когда дело касается их кумира.

Для красавицы Хиларии Томас тоже не было преград и внутренних барьеров, когда она увидела в ресторане знаменитого Алека Болдуина. Девушка вязала инициативу в свои руки и первой подошла к артисту, чтобы познакомиться. И удивительным образом всего через год после начала общения она стала его женой, прославившись на всю Америку.

Фанатка женила на себе голливудского красавчика: даже свадьба была подстроена

Благодаря громкой фамилии актера женщина начала развивать собственный бизнес. Она продвигает свои курсы по йоге, и теперь ее мечты о славе окончательно сбылись. Однако поклонники голливудской звезды считают, что его избранница одержима им, и это заставляет людей переживать за своего кумира. К тому же Хиларию не раз ловили на лжи. Даже историю знакомства с Болдуином она смогла переврать. Долгое время девушка утверждала, что именно мужчина был инициатором их разговора, что не имело ничего общего с реальностью.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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