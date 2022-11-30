Этой статистике можно верить: ахнете, кто стал самым обожаемым актером в СССР

Советский кинематограф подарил зрителям огромное количество легендарных проектов, в которых снимались поистине талантливые актеры. Многие из них становились большими звездами, которые могли похвастаться армией поклонников.

В те времена фанаты имели лишь одно средство связи с любимым артистом — бумажное письмо. Такие послания пачками приходили на киностудии. Официальных подсчетов о том, кто больше всего получал посланий от зрителей, не велось, однако определенные сведения на этот счет все же появились.

Например, коллеги Владимира Коренева уверяют, что именно он мог претендовать на звание самого обожаемого актера СССР. Наибольшую известность ему принес фильм «Человек-амфибия». Часто на конвертах писали «Москва, Кореневу», либо и того проще «Ихтиандру». Удивительно, но это нисколько не мешало письмам доходить до своего адресата.

Также немало посланий приходило Вячеславу Тихонову, особенно после премьеры фильма «Семнадцать мгновений Москвы». Тем не менее ни он, ни Коренев не могли даже мечтать об успехе Армена Джигарханяна.

В СМИ пишут, что именно он попал в «Книгу рекордов Гиннесса» в качестве наиболее часто снимавшегося в советском кино актера. Статистика гласит, что артист сыграл более 250 ролей, это не могло не принести свои плоды. Публика полюбила Армена Борисовича: картины с его участием охотно пересматривают до сих пор.