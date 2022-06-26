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Этот тест определит, обладаете ли вы уникальным интеллектом

26 июня 2022 07:20
Этот тест определит, обладаете ли вы уникальным интеллектом

Проверьте, можно ли назвать ваш ум выдающимся.

Человеческий интеллект – одна из самых интересных тем для современных исследователей. Они без устали проводят новые испытания и эксперименты, чтобы иметь более глубокое и полное представление о способностях нашего разума. Не так давно, например, ученые заинтересовались проблемой связи между выдающимся умом и повышенной тревожностью. Ведь недаром существует множество афоризмов и пословиц вроде "меньше знаешь – крепче спишь", "горе от ума", "многие знания – многие печали" и так далее.

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Израильские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 80 студентов. Респонденты находились за компьютерами, когда внезапно приходило сообщение об опасном вирусе и лаборантка, роль которой исполняла актриса, просила участников срочно позвать службу поддержки. По дороге к сисадминам участников эксперимента то и дело пытались остановить специально нанятые люди, отвлечь их, но, как выяснилось, сильнее всего пытались найти службу поддержки те студенты, которые действительно нервничали из-за ситуации с вирусом. Парадоксально, но их ум действовал логичнее и точнее.

Если вы нервничаете, вполне вероятно, что ваш интеллект поистине велик. А можете проверить это прямо сейчас с помощью нашего теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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