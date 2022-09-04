Этого актера никто никогда не видел: главный секрет фильмов Данелии раскрыт

Георгий Данелия по праву считается одним из самых знаменитых советских режиссеров. Картины постановщика видел практически каждый житель страны, но далеко не все догадываются, какой же секрет скрыт практически во всех его лентах.

Дело в том, что во время работы над фильмом «Не горюй» Данелия и Резо Габриадзе не могли определиться с несколькими сюжетными поворотами. В итоге они решили спросить первого встречного, кто попадется им на улице и не будет относиться к индустрии кино. Таким незнакомцем оказался строитель Рене Хобуа. Постановщики напали на него с десятком вопросов, пытаясь заставить его рассудить их.

В итоге Хобуа не дал необходимый кинематографистам ответ. После нескольких часов беседы он умолял отпустить его домой. Данелия и Габриадзе выполнили просьбу нового друга, а в качестве благодарности вписали его имя в титры. Впоследствии же Р. Хобуа стал постоянно появляться в фильмах режиссера, хотя на самом деле такого актера никогда не существовало.