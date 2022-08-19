Едва узнаваемая старушка: как сейчас действительно выглядит Татьяна Тарасова

Поклонники привыкли видеть Татьяну Тарасову при полном параде. На экранах именитый тренер по фигурному катанию появляется с пышной укладкой и ярким макияжем. Однако теперь истинная внешность знаменитости больше не секрет.

Интернет-пользователям на глаза попалась фотография, которая показала, как в действительности сейчас выглядит самая строгая судья шоу «Ледниковый период». Снимок Тарасова опубликовала в своих социальных сетях. В кадре она предстала едва узнаваемой старушкой: знаменитость не уложила свои волосы и отказалась от косметики.

Впрочем, преданные поклонники звезды остались в восторге от ее внешности. В комментариях они засыпали Тарасову комплиментами. «Вы самая лучшая», «Без макияжа лучше в тысячу раз. Красотка!», «Вам так хорошо без макияжа. Домашняя, уютная», — подчеркнули подписчики тренера.